Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

60-летие отмечает Псковский областной театр кукол

60-летний юбилей отмечает Псковский областной театр кукол сегодня, 3 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В этот день театр выступил в Архангельске в рамках программы «Большие гастроли».

«Благодаря участию в программе «Большие гастроли», мы можем приглашать профессиональные театральные коллективы со всей страны и знакомиться с их репертуаром. Программа даёт возможность отправиться в обменные гастроли и познакомить зрителей с творчеством архангельских артистов», – отметила директор Архангельского театра кукол Светлана Зеновская.

Гастроли Псковского театра кукол в Архангельске стали настоящим событием как для зрителей, так и для самих артистов, говорится в сообществе Архангельского театра кукол.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 октября 2023

Псковский спектакль показали в Москве
03 октября 2023

60-летие отмечает Псковский областной театр кукол
03 октября 2023

Опубликована программа фестиваля особенных людей «Другое искусство» в Пскове
03 октября 2023

Более 2,5 тысячи гостей посетили спектакли питерского театра в Пушкинских Горах
03 октября 2023

Посвящённая Дню учителя выставка открылась в Пушкинских Горах
03 октября 2023

Новая выставка откроется в Музее истории в Печорах
02 октября 2023

Фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове
02 октября 2023

Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом международного конкурса «Старт звезды»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...