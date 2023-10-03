60-летие отмечает Псковский областной театр кукол

18:41, 03 октября 2023, ПАИ

60-летний юбилей отмечает Псковский областной театр кукол сегодня, 3 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В этот день театр выступил в Архангельске в рамках программы «Большие гастроли».

«Благодаря участию в программе «Большие гастроли», мы можем приглашать профессиональные театральные коллективы со всей страны и знакомиться с их репертуаром. Программа даёт возможность отправиться в обменные гастроли и познакомить зрителей с творчеством архангельских артистов», – отметила директор Архангельского театра кукол Светлана Зеновская.

Гастроли Псковского театра кукол в Архангельске стали настоящим событием как для зрителей, так и для самих артистов, говорится в сообществе Архангельского театра кукол.