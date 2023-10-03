Себежские десятиклассники принимают участие в сборах по основам военной службы
Третья смена сборов по основам военной службы для школьников 10-х классов школ Псковской области в рамках программы РУМЦ «Авангард» началась вчера, 2 октября. В ней принимают участие и десятиклассники Идрицкой средней школы Себежского района, сообщает газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
На спортивной базе Островского района школьники учатся военному мастерству и проверяют свою физическую подготовку. Программа сборов насыщенная: от утренней зарядки до строевой и огневой подготовки. Юноши совершенствуют свои навыки сборки и разборки автомата АК-74, тренируются на занятиях по РХБЗ (радиационной, химической и биологической защите), учатся метать гранаты.
Сопровождает десятиклассников учитель по ОБЖ Анатолий Ильин.
Позже в газете написали, что ребятам на сборах нравится. «Всё отлично! Ребята показывают отличные результаты, проявляя старание. Кормят отлично! Размещение по кубрикам по два-три человека, отопление включено, в наличии горячая вода. Никто не болеет», – рассказал педагог по ОБЖ Геннадий Мелешенко.
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