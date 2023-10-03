Минздрав не поддержал предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем

19:27, 03 октября 2023, ПАИ

Минздрав России не поддерживает легализацию онлайн-продажи спиртного, так как это спровоцирует рост объёмов продажи и потребления алкоголя. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведёт к росту объёмов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», – сказал он.

Спиртные напитки – фактор риска развития множества заболеваний, отметил Кузнецов. Это сосудистые, онкологические болезни, заболевания системы пищеварения. Кроме того, показатели потребления алкоголя прямо коррелируют со смертностью от внешних причин, подчеркнул помощник министра.

«Таким образом, расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели – повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году», – заявил он.

Напомним, что во вторник на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, однако итоговой договорённости в правительстве об этом еще нет. Сейчас в стране торговля алкоголем онлайн запрещена.