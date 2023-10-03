Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минздрав не поддержал предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем

Минздрав России не поддерживает легализацию онлайн-продажи спиртного, так как это спровоцирует рост объёмов продажи и потребления алкоголя. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведёт к росту объёмов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», – сказал он.

Спиртные напитки – фактор риска развития множества заболеваний, отметил Кузнецов. Это сосудистые, онкологические болезни, заболевания системы пищеварения. Кроме того, показатели потребления алкоголя прямо коррелируют со смертностью от внешних причин, подчеркнул помощник министра.

«Таким образом, расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели – повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году», – заявил он.

Напомним, что во вторник на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, однако итоговой договорённости в правительстве об этом еще нет. Сейчас в стране торговля алкоголем онлайн запрещена. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 октября 2023

Более двух тысяч псковских семей получили единовременное пособие при рождении ребёнка в этом году
03 октября 2023

Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
03 октября 2023

Более 700 участников соберёт Псков на трёх окружных этапах премий в области туризма
03 октября 2023

Себежские десятиклассники принимают участие в сборах по основам военной службы
03 октября 2023

Любовь Трифонова – о работе главы Новоржевского района: С 22 августа муниципалитет к отопительному сезону так и не подготовился
03 октября 2023

Наталья Горбачёва: Подготовке общественных наблюдателей во время президентских выборов уделят большое внимание
03 октября 2023

Студенты колледжа искусств выступили на Празднике псковского пирога
03 октября 2023

Студентов ПсковГУ приглашают в осеннюю школу робототехники в «Сириусе»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...