Более двух тысяч псковских семей получили единовременное пособие при рождении ребёнка в этом году

20:18, 03 октября 2023, ПАИ

2 029 семей Псковской области получили единовременное пособие при рождении ребёнка в этом году, размер которого составляет 22 909 рублей. Всего на эти цели было направлено более 48 миллионов рублей. Пособие полагается на каждого появившегося в семье ребёнка, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.

Единовременное пособие при рождении ребёнка – это разовая мера поддержки. На её получение имеет право один из родителей ребёнка или опекуны и усыновители, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в России.

Работающим гражданам пособие назначается проактивно, подавать заявление на выплату не требуется.

Разовая выплата предоставляется одному из работающих родителей. Если один из родителей не работает, то пособие получит работающий.

Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Социального фонда или МФЦ, который оказывает такую услугу. Сделать это можно также с помощью «Госуслуг».

Выплата положена всем российским семьям независимо от уровня дохода.