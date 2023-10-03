На 11,6% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

21:31, 03 октября 2023, ПАИ

15,7 млн пассажиров перевезли на Октябрьской железной дороге в сентябре 2023 года. Это на 11,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 14 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+10,8 %), 1,7 млн – пассажиры дальнего следования (+18,6 %). Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот в сентябре составил 1,8 млрд пассажиро-километров, что на 13,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 541,2 млн пассажиро-километров (+12,5 %), в дальнем следовании – 1,3 млрд пассажиро-километров (+14,3 %).

За девять месяцев 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли 127,3 млн пассажиров, что на 5,5 % превышает показатели аналогичного периода 2022 года, из них 111,8 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+4,9 %), 15,5 млн – пассажиры дальнего следования (+10 %).

Пассажирооборот по итогам девяти месяцев вырос на 8,3 % и составил 15,9 млрд пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении – 4,3 млрд пассажиро-километров (+5,4 %), в дальнем следовании – 11,6 млрд пассажиро-километров (+9,3 %).