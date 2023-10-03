Иностранцы оформили более 70 тысяч электронных виз в Россию за два месяца

21:32, 03 октября 2023, ПАИ

Более 70 тысяч электронных виз в Россию выдано иностранным гражданам с 1 августа – даты начала работы соответствующего сервиса, почти 40 тысяч виз оформлено в сентябре, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на консульский департамент МИД РФ.

По данным департамента, в августе выдана почти 31 тысяча электронных виз. 55 % из них приходится на граждан Китая. В числе других стран, жители которых активно пользуются электронным визовым сервисом, – Индия, Турция и Саудовская Аравия. В сентябре выдано более 39,5 тысячи виз.

Сейчас идёт активная работа по расширению языковых версий платформы для оформления электронных виз, подчеркнули в дипмиссии. Так, в ближайшее время будет обеспечена возможность выбора китайского языка.

Запущенный 1 августа сервис оформления электронных виз в Россию сейчас доступен для граждан 55 государств, в числе которых Иран, Вьетнам, Мексика, Индонезия, Мьянма. Электронная виза позволяет иностранным гражданам единожды въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туриста и для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Такая виза позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около 50 долларов.