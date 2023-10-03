В Венеции при падении автобуса с эстакады погиб 21 человек

22:54, 03 октября 2023, ПАИ

Автобус с пассажирами упал с эстакады в Местре – материковом квартале Венеции, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

По данным местной префектуры, погиб 21 человек, 12 получили ранения, есть пропавшие без вести.

Автобус упал с высоты 10 метров на электрические провода и загорелся, уточняет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Пока не уточняется, о каком автобусе идёт речь – рейсовом или туристическом. На месте работают спасательные службы, полиция, а также несколько бригад скорой помощи.