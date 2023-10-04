Эксперты назвали самые популярные города для путешествий в октябре

08:01, 04 октября 2023, ПАИ

Эксперты определили самые востребованные направления для путешествий туристов в октябре, сообщает РИА Новости.

Онлайн-сервисы проанализировали бронирование отелей и других объектов размещения на второй месяц осени. Общий спрос на объекты размещения в стране вырос на 23 процента год к году.

Самым популярным направлением для отдыха у россиян стала Москва, куда сделано 15 процентов заказов. Столица обогнала Краснодарский край (12 процентов), который был лидером по числу бронирований в прошлом октябре.

Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, куда сделано каждое десятое бронирование. Среди популярных направлений в октябре также есть Татарстан, Ставрополье, Калининградская область.

В среднем по стране путешественники бронируют туристическое жилье на три дня. Самый продолжительный отдых – в Краснодарском крае. В этом регионе в октябре самый высокий средний чек за ночь – 5,9 тысячи рублей. За год он вырос на 17 процентов. Средний чек по России за год увеличился на восемь процентов, до 4,5 тысячи рублей в сутки.

