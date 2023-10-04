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Общество

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Псковской области 4 октября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 октября. Прогнозируется дождь, ночью местами сильный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Будет дуть сильный, порывистый западный ветер.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +12 до +17.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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