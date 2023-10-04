Проверку систем оповещения проведут в Псковской области сегодня

08:46, 04 октября 2023, ПАИ

Систему оповещения населения будут проверять 4 октября во всех субъектах России, в том числе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Зазвучат сирены и громкоговорители – так подаётся сигнал «Внимание всем!».

Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещён информацией по безопасности.

Информация будет также доступна в мобильном приложении «МЧС России».

Всё это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней.

Псковичей призывают сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые.