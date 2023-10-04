Заседание антинаркотической комиссии состоялось в Псковском районе

10:14, 04 октября 2023, ПАИ

Плановое заседание антинаркотической комиссии прошло в Псковском районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Главной темой встречи стала профилактика употребления наркотиков веществ и алкоголя среди молодежи и лечение тех, кто уже пристрастился к этим зависимостям.

Наталья Федорова напомнила, что с людьми, которые нуждаются в помощи специалистов, работают врачи Псковской межрайонной больницы. Кроме того, они проводят профилактические меры по предупреждению зависимостей среди подростков.

Но основной фронт подобных работ, по словам Натальи Фёдоровой, берут на себя учреждения образования и культуры.

«Педагоги и специалисты сферы культуры стараются уделять как можно большее внимание духовно-нравственному воспитанию детей и подростков, ориентировать нашу молодежь на интересный досуг и здоровый образ жизни. Вредным привычкам всегда есть альтернатива, полезная человеку и обществу в целом – на это ориентирована вся профилактическая работа, которая будет активно продолжена», – подчеркнула глава Псковского района.

