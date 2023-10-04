Индекс самочувствия псковичей по поводу трудоустройства вышел на позитивный уровень

19:20, 04 октября 2023, ПАИ

Настроения соискателей на рынке труда Псковской области по итогам третьего квартала 2023 года вышли на позитивный уровень относительно второго квартала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса HeadHunter.

При этом соискательская активность псковичей стала ниже на 30 % по сравнению с прошлым годом, а также на 66 % – по сравнению с 2021-м.

В разрезе страны больше всего в успешное трудоустройство по итогам квартала склонны верить соискатели с Урала и из Сибири, а также из Приволжского федерального округа. С другой стороны, наименее оптимистично настроены жители Центрального ФО, Москвы и области, а также Дальнего Востока – здесь у соискателей, скорее, негативные настроения относительно работы и карьеры.

Жители Псковской области повторяют общероссийский тренд и демонстрируют рост оптимистичных взглядов относительно работы. Более того, опрос hh.ru показывает, что 55 % опрошенных в регионе уверены, что смогут найти работу в ближайшее время, а именно этой осенью и зимой. Не могут разделить такую уверенность 37 % местных соискателей. Остальные затруднились ответить.

В разрезе профсфер: сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов чувствуют себя наиболее уверенно и оптимистично. На втором месте по уровню хорошего карьерного настроения находятся работники сферы строительства и недвижимости, на третьем – автобизнес. С другой стороны, наименее уверены в рынке трудоустройства соискатели из сфер массмедиа, IT и топ-менеджмента.