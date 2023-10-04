Псковский хлебокомбинат и комитет по образованию заключили соглашение о сотрудничестве

11:57, 04 октября 2023, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор АО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин и председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Об этом ПАИ сообщили в компании.

«Данная форма сотрудничества будет подразумевать непосредственное участие работодателя в жизни студента уже на стадии его обучения, в том числе и материальное стимулирование – стипендии, которые будут учреждены специально силами нашего партнера. И, естественно, обязательство ребят – в дальнейшем свой карьерный путь начать именно на производстве или в каких-то иных должностях и статусах в части сотрудничества с хлебокомбинатом, – отметил Андрей Ермаков.

По словам генерального директора АО «Псковский хлебокомбинат» Виктора Почернина, на сегодняшний день кадровый вопрос особенно актуален для предприятия.

«У нас есть совершенно новое, автоматизированное пищевое оборудование, которое сегодня будет использоваться. Без этих ребят, студентов, мы не сможем получить тот рывок, на который надеемся и который позволит нам также крепко держать ту планку, которую мы держим на сегодняшний день по Северо-Западу. Конечно, в целом нас знают и по всей России», – заключил Виктор Почернин.