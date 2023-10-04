Отменённые пригородные поезда из Пскова в Дно и обратно временно заменили автобусами

10:16, 04 октября 2023, ПАИ

В связи с необходимостью предоставления «окон» для проведения ремонтных работ на участке Вешки – Дно по 5 октября включительно отменяются пригородные поезда № 6658/6660 Псков – Дно и № 6657/6659 Дно – Псков. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Транспортная доступность между населенными пунктами Дно и Псков обеспечивают автобусными маршрутами № 674 Дедовичи - Псков (через Дно) отправлением из Дно в 7:30, из Пскова в 13:30 и № 675 Псков - Дно, отправлением из Дно в 11:00, из Пскова в 8:00.