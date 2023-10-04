Меняется расписание поезда Псков – Москва

10:31, 04 октября 2023, ПАИ

Расписание поезда «Псков – Москва» изменится в октябре. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«В связи с необходимостью предоставления окон для ремонта железнодорожной инфраструктуры на участке железной дороги Дно – Псков в октябре 2023 года изменяется расписание поезда № 010 Псков – Москва», – отметили в комитете.

Поезд будет следовать по следующему расписанию: отправление из Пскова состоится в 19:30, прибытие в Москву – в 06:50; отправление из Пскова – в 16:00, прибытие в Москву – в 06:50.

Также с актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте РЖД https://pass.rzd.ru.