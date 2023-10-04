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Общество

Победительница органного конкурса-фестиваля имени Таривердиева выступит в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Турне по Европе» пройдёт в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 8 октября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Победительница органного конкурса-фестиваля имени М. Л. Таривердиева выступит в Пскове. Фото: пресс-служба храма Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте принимает участие органистка Мария Коронова, студентка пятого курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова кафедры «Орган и клавесин», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В органном концерте «Турне по Европе» прозвучит духовная музыка XVIII-XX веков: великих мастеров эпохи барокко: Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде, немецкого композитора-романтика XIX века Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди и французского композитора-симфониста и органиста XX века Оливье Эжена Шарля Проспера Мессиана.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Продолжительность концерта – 60 минут без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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