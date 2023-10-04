Документальное спортивное кино снимут в Псковской области

11:20, 04 октября 2023, ПАИ

Документальное кино о спорте, где героями станут жители региона, снимут в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Автономная некоммерческая организация «Спортивная хроника» выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив с проектом серии документальных фильмов «Непридуманные истории».

Сейчас ведется поиск героев для кино. Ими могут стать дети-спортсмены, их тренеры и наставники с необычной судьбой и уникальной историей.

Съемки фильма пройдут в 12 субъектах России – Волгоградской, Саратовской, Ленинградской, Пермской, Ульяновской, Псковской, Новосибирской, Московской и Мурманской областях, а также в Приморском крае, Дагестане и Башкортостане.

Отметим, что АНО «Спортивная хроника» в 2021 году, совместно со студенткой ВГИКа Анной Харичевой, сняла два документальных фильма о спорте «Спорт на краю» и «Республика побед». Фильмы получили высокую оценку зрителей. Жюри Международного фестиваля спортивного кино KRASNOGORSKI высоко оценило фильм «Спорт на краю» и отметило его номинацией «За вклад в развитие детского спорта».

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