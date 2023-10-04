Сформирована команда Псковской области для участия в чемпионате «Профессионалы»

11:19, 04 октября 2023, ПАИ

Определен состав команды Псковской области, которая представит регион в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В финал вышла команда Центра «Патриот» по компетенции «Спасательные работы - Юниоры». Соревнования чемпионата пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября. В составе команды пять человек в возрасте от 14 до 16 лет: Денис Панов, Глеб Кулаев, Максим Овчинников, Александр Радомский, Варвара Мудрагель. Все они учащиеся образовательных школ Пскова.

Подготовка к финальным соревнованиям будет вестись на площадке Псковского агротехнического колледжа.

Мероприятия всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству призваны способствовать профессиональному росту молодежи, а также содействовать оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.