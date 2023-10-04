Команда Псковской области получила награду на спартакиаде пенсионеров России

12:29, 04 октября 2023, ПАИ

Команду Псковской области наградили грамотой в номинации «За сохранение исторического наследия, представленного на параде участников» в рамках спартакиады пенсионеров России, которая прошла в Санкт-Петербурге с 27 сентября по 2 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 720 спортсменов из 77 регионов России.

Спортсмены-любители, женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, соревновались в таких видах спорта, как лёгкая атлетика, комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.

В общем зачёте команда Псковской области стала 25 из 77 команд.

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