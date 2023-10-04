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Культура

Псковскому театру драмы пришлось создать новый телеграм-канал

У Псковского театра драмы появился новый телеграм-канал в Telegram (https://t.me/drampush). Это связано с тем, что предыдущий исчез, уточнили в пресс-службе театра.

«Что случилось с предыдущим? Как говорит персонаж Дениса Кугая в одном из спектаклей, «он исчез, извелся, улетучился – его нет». К сожалению, нам неизвестны причины. Может быть, его проиграл в карты Германн? Или он был похищен, как интимнейшая переписка генерала Варравина? Или его следы найдут на одной из планет герои «Большого космического путешествия»?.. Мы не получили ответа от технической поддержки Telegram», - отметили в пресс-службе.

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