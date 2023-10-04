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Спорт

Псковская теннисистка завоевала золото в турнире в Петербурге

Псковская теннисистка Ольга Пахолюк взяла золото в женском благотворительном турнире памяти А. А. Пуйто, который прошёл в Санкт-Петербурге 30 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Фото предоставила Ольга Пахолюк. На фото псковичку награждает организатор соревнований

В соревнованиях участвовало восемь спортсменок-любителей с категориями 3 и 4. Помимо Ольги Пахолюк, за победу боролась ещё одна псковичка Лариса Василенко, но по итогам группового этапа она заняла четвёртое место. Ольга Пахолюк заняла второе место в группе и вышла в финал, где ей противостояла петербургская спортсменка Екатерина Мироненко.

Финальный матч прошёл до двух сетов. В перовом сете спортсменок рассудил тай-брейк, который прошёл в пользу псковички со счётом 7:5. «В финале было сложно, у меня была сильная соперница! Сначала я проигрывала 0:3, но потом собралась и смогла вырвать победу в первом сете», – отметила Ольга Пахолюк.

Во втором сете псковская теннисистка выиграла у соперницы со счётом 6:1.

«Соревнования были прекрасно организованы. Финалисты получили ценные призы. Приезжим было организовано бесплатное проживание в одной из гостиниц Санкт-Петербурга», – подытожила псковская спортсменка.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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