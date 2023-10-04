Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Часть посетителей сегодня сможет бесплатно побывать в Изборском музее-заповеднике

Бесплатный вход в музей для льготных категорий туристов организуют в Изборском музее-заповеднике сегодня, 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото Изборского музея-заповедника

Воспользоваться возможностью смогут школьники, студенты, многодетные семьи, пенсионеры, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, участники СВО и их семьи.

Гостям предлагают обратить внимание на выставку народного костюма «Изборский хоровод», которая заканчивает свою работу уже 8 октября. Также можно побывать на выставках в музейных усадьбах: «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии»; «Русские и сето. Одна земля, общая история»; «Изборская земля – святые места для русской культуры»; «Изборская палата русской словесности и православной веры».

Для детей открыты выставки народной игрушки «Двенадцать месяцев» и «Родная сказка», а также экспозиция с доспехами и оружием русских и иноземных воинов разных эпох в усадьбе купца Анисимова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 октября 2023

Псковичей приглашают к участию в проекте «Наследие Евразии: сельские сообщества»
03 октября 2023

Псковский спектакль показали в Москве
03 октября 2023

60-летие отмечает Псковский областной театр кукол
03 октября 2023

Опубликована программа фестиваля особенных людей «Другое искусство» в Пскове
03 октября 2023

Более 2,5 тысячи гостей посетили спектакли питерского театра в Пушкинских Горах
03 октября 2023

Посвящённая Дню учителя выставка открылась в Пушкинских Горах
03 октября 2023

Новая выставка откроется в Музее истории в Печорах
02 октября 2023

Фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...