Часть посетителей сегодня сможет бесплатно побывать в Изборском музее-заповеднике

12:18, 04 октября 2023, ПАИ

Бесплатный вход в музей для льготных категорий туристов организуют в Изборском музее-заповеднике сегодня, 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Воспользоваться возможностью смогут школьники, студенты, многодетные семьи, пенсионеры, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, участники СВО и их семьи.

Гостям предлагают обратить внимание на выставку народного костюма «Изборский хоровод», которая заканчивает свою работу уже 8 октября. Также можно побывать на выставках в музейных усадьбах: «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии»; «Русские и сето. Одна земля, общая история»; «Изборская земля – святые места для русской культуры»; «Изборская палата русской словесности и православной веры».

Для детей открыты выставки народной игрушки «Двенадцать месяцев» и «Родная сказка», а также экспозиция с доспехами и оружием русских и иноземных воинов разных эпох в усадьбе купца Анисимова.