В Великих Луках в сентябре девочек родилось больше, чем мальчиков

14:56, 04 октября 2023, ПАИ

74 малыша родились в Великих Луках в сентябре, сообщает портал Luki-News со ссылкой на Великолукскую межрайонную больницу.

На свет появились 42 девочки и 32 мальчика.

Всего в больницу поступил 1091 пациент, 51 из них находились в реанимации. Врачи провели 315 операций. Сейчас на стационарном лечении – 284 человека.