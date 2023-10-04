В Великих Луках в сентябре девочек родилось больше, чем мальчиков
74 малыша родились в Великих Луках в сентябре, сообщает портал Luki-News со ссылкой на Великолукскую межрайонную больницу.
На свет появились 42 девочки и 32 мальчика.
Всего в больницу поступил 1091 пациент, 51 из них находились в реанимации. Врачи провели 315 операций. Сейчас на стационарном лечении – 284 человека.
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