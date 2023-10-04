Псковичей приглашают к участию в проекте «Наследие Евразии: сельские сообщества»

13:49, 04 октября 2023, ПАИ

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2023-2024 годах реализует проект «Наследие Евразии: сельские сообщества», который является продолжением проекта «Наследие Евразии: культурные практики сельских территорий», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив в 2021 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Ассамблеи народов Евразии.

Проект направлен на масштабирование культурных практик сельских территорий евразийского пространства, расширение потенциала партнерских связей местных сообществ в сохранении и развитии культурного наследия.

Проект включает мероприятия по вовлечению более 100 сельских территорий из Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Российской Федерации в развитие культурных практик местных сообществ.

Запланировано обучение более 300 активистов и сельских лидеров современным практикам социального проектирования. Проведение форума и очной стажировки позволит сформировать сетевые инициативы в области сохранения культурного наследия на евразийском пространстве.

Программа реализации гранта предполагает поддержку сельских культурных инициатив, направленных на сохранение народных традиций, этнических особенностей, культурного наследия народов и поиск интересных форм сохранения культурного наследия на селе и распространение опыта в других странах и регионах. Кроме того, в программе гранта предполагается помощь активистам на местах в повышении квалификации, в обучении новым формам и методам этнокультурной работы на селе, а также выстраивание сетевой площадки взаимодействия между сельскими территориями, формирование сообщества сельских лидеров, способных качественно изменять облик села, приумножая культурное наследие.

Для этого в рамках гранта будет проведен международный очно-заочный конкурс культурных практик «Наследие Евразии» по выявлению лучших реализованных инициатив и идей с обучающей программой для всех участников конкурса. Конкурс станет одним из главных механизмов проекта по выявлению и поддержке актуальных форм и методов сохранения культурного многообразия сельских практик евразийского пространства.

Он состоит из трех этапов. Так, с 1 октября 2023 года по 15 января 2024 года будет осуществляться заочный сбор заявок на участие в конкурсе. Заявка направляется на почту проекта.

С 1 февраля 2024 года по 29 февраля 2024 года будет проведен образовательный интенсив с вовлечением не менее 300 участников. По его результатам будет отобрано 20 проектов – полуфиналистов конкурса. Отбор осуществляется экспертами конкурса заочно. Проект может содержать до 2 представителей – заявителей в рамках одной заявки.

С 1 апреля 2024 года по 14 апреля 2024 года будет проведен очный отбор 10 лучших практик сельских территорий в ходе проведения очного двухдневного форума в Москве, к участию в котором приглашаются все полуфиналисты.

Помимо конкурса, в рамках реализации гранта будет осуществляться стажировка авторов-победителей в одном или нескольких сельских поселениях.

Завершающим этапом проекта станет выпуск интерактивной онлайн-выставки лучших культурных практик сельских территорий евразийского пространства, подготовка методических рекомендаций с использованием лучших культурных практик сельских территорий по сохранению культурного наследия народов Евразии.