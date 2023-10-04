Дмитрий Шахов наградил сотрудников псковской уголовно-исполнительной системы

13:47, 04 октября 2023, ПАИ

Торжественная церемония награждения сотрудников территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний прошла в офисе уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Выступая на мероприятии, Дмитрий Шахов отметил личный вклад каждого из награждённых, направленный на обеспечение прав и свобод человека и гражданина в пенитенциарных учреждениях, расположенных в Псковской области.

Уполномоченный по правам человека особо обратил внимание, что впервые учреждения УФСИН России по Псковской области в 2020-2022 годах столкнулись с пандемией коронавируса, который уносил человеческие жизни. Оперативные и профессиональные меры, которые были реализованы сотрудниками Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора № 2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России под руководством Ольги Александровой в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Псковской области, позволили сохранить жизни осуждённых и подследственных. Ни смертельных случаев, ни тяжких заболеваний в связи с пандемией COVID-19 среди лиц, содержащихся в колониях и СИЗО, допущено не было. Временные ограничения для адвокатов в общении со своими клиентами в СИЗО не вызвали таких бурных реакций, как в отдельных регионах страны и в мире. Своевременное введение таких мер позволило сократить сроки карантина, и уже через пару недель адвокаты смогли приступить к своей работе в стенах СИЗО с соблюдением масочного режима и иных противоковидных мер, и больше таких ограничений в псковских СИЗО и исправительных колониях не было.

Особое внимание уполномоченным по правам человека при осуществлении контроля за соблюдением прав и свобод в учреждениях УФСИН России по Псковской области уделяется вопросам оказания медицинской помощи осуждённым. Впервые за 2022 год и первое полугодие 2023 года жалоб по этим вопросам поступило на 50 % меньше, чем в предыдущие годы. При этом, как сказал Дмитрий Шахов, жалобы по вопросам оказания медицинской помощи в псковских пенитенциарных учреждениях составляют почти треть от всех иных обращений. Всё это стало возможным, несмотря на проблемы с кадрами и нехватку ряда медицинских препаратов, благодаря грамотной организации деятельности со стороны медицинского персонала филиала ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России под руководством полковника внутренней службы доктора Ирины Мусатовой.

Особую благодарность региональный омбудсмен выразил начальнику УФСИН России по Псковской области Алексею Емельянову. С его приходом, как отметил Дмитрий Шахов, значительно улучшилось взаимодействие не только с региональным омбудсменом, но и другими уполномоченными. Значительными темпами улучшается система обеспечения прав человека в местах лишения свободы, а совместными усилиями при поддержке федерального омбудсмена удалось сохранить фактически градообразующее предприятие в поселке Идрица – исправительную колонию № 3. Активно при содействии и поддержке регионального правительства реализуется программа ресоциализации заключённых, в том числе создание и функционирование исправительных центров. Кроме того, в 2022 году почти в два раза сократилось число обращений из мест лишения свободы на условия содержания, неправомерные действия сотрудников уголовно-исполнительной системы.

За личный вклад и достигнутые результаты в профессиональной деятельности по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в подведомственных учреждениях системы Федеральной службы исполнения наказаний России благодарностью уполномоченного по правам человека в Псковской области награждены главный государственный санитарный врач – начальник Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора № 2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, подполковник внутренней службы Ольга Александрова, начальник Управления ФСИН России по Псковской области, полковник внутренней службы Алексей Емельянов и заместитель начальника по организации медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России (Псков), полковник внутренней службы Ирина Мусатова.