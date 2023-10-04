Соблюдение условий хранения оружия проверили росгвардейцы у псковичей

13:58, 04 октября 2023, ПАИ

В целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия на территории Псковской области проведено профилактическое мероприятие «Оружие». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии совместно с полицией проверили у граждан соблюдение условий хранения оружия.

Они выявили четыре административных правонарушения, а также изъяли пять единиц гражданского оружия.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия.