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Общество

Соблюдение условий хранения оружия проверили росгвардейцы у псковичей

В целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия на территории Псковской области проведено профилактическое мероприятие «Оружие». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Соблюдение условий хранения оружия проверили росгвардейцы у псковичей. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии совместно с полицией проверили у граждан соблюдение условий хранения оружия.

Они выявили четыре административных правонарушения, а также изъяли пять единиц гражданского оружия.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия.

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