7 октября псковичей приглашают заняться археологией
7 октября всех интересующихся историей и археологией псковичей приглашают провести выходной на раскопе и внести свой вклад в науку. Объявление об этом появилось в телеграм-канале Археологического центра Псковской области.
Общий сбор в 10:00 на парковке на улице Псковской в Печорах. Организаторы просят не забыть про удобную обувь, с собой также нужно взять перчатки.
О своём желании поучаствовать в раскопках можно писать здесь: t.me/comment_archaeology/620.
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