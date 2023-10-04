7 октября псковичей приглашают заняться археологией

15:24, 04 октября 2023, ПАИ

7 октября всех интересующихся историей и археологией псковичей приглашают провести выходной на раскопе и внести свой вклад в науку. Объявление об этом появилось в телеграм-канале Археологического центра Псковской области.

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Общий сбор в 10:00 на парковке на улице Псковской в Печорах. Организаторы просят не забыть про удобную обувь, с собой также нужно взять перчатки.

О своём желании поучаствовать в раскопках можно писать здесь: t.me/comment_archaeology/620.