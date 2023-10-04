На вечер памяти поэта Андрея Виноградова приглашают псковичей

15:26, 04 октября 2023, ПАИ

На поэтический вечер памяти российского поэта Андрея Виноградова «Год без Андрея» приглашает поэтический клуб «Зеркало» Псковской областной библиотеки. Мероприятие состоится 5 октября в 18:15 в актовом зале библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, 2). Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

В программе вечера прозвучат неопубликованные рукописи поэта из цикла «Словарь» и уже известные его произведения из сборника «Золотое сечение» в исполнении студентов театрального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Это стихи, в которых поэт продолжает традиции русской поэзии, размышляет о вечности и времени, о человеке и мироздании, о вере в Бога и предназначении поэзии», – отметили в библиотеке.

В продолжение встречи состоится презентация альбома «Псков глазами поэта Андрея Виноградова». «Альбом содержит фотоработы Андрея Виноградова и его стихи из цикла «Очарованный странник» и раскрывает многогранность его таланта – талантливого поэта, фотохудожника, журналиста, автора прекрасных текстов о Псковской земле», – подчеркнули в библиотеке.