Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

На вечер памяти поэта Андрея Виноградова приглашают псковичей

На поэтический вечер памяти российского поэта Андрея Виноградова «Год без Андрея» приглашает поэтический клуб «Зеркало» Псковской областной библиотеки. Мероприятие состоится 5 октября в 18:15 в актовом зале библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, 2). Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

В программе вечера прозвучат неопубликованные рукописи поэта из цикла «Словарь» и уже известные его произведения из сборника «Золотое сечение» в исполнении студентов театрального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Это стихи, в которых поэт продолжает традиции русской поэзии, размышляет о вечности и времени, о человеке и мироздании, о вере в Бога и предназначении поэзии», – отметили в библиотеке.  

В продолжение встречи состоится презентация альбома «Псков глазами поэта Андрея Виноградова». «Альбом содержит фотоработы Андрея Виноградова и его стихи из цикла «Очарованный странник» и раскрывает многогранность его таланта – талантливого поэта, фотохудожника, журналиста, автора прекрасных текстов о Псковской земле», – подчеркнули в библиотеке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 октября 2023

Поэтический сборник «Святогорский соловей» передали в пушкиногорскую библиотеку 
04 октября 2023

На вечер памяти поэта Андрея Виноградова приглашают псковичей
04 октября 2023

Псковичей приглашают к участию в проекте «Наследие Евразии: сельские сообщества»
03 октября 2023

Псковский спектакль показали в Москве
03 октября 2023

60-летие отмечает Псковский областной театр кукол
03 октября 2023

Опубликована программа фестиваля особенных людей «Другое искусство» в Пскове
03 октября 2023

Более 2,5 тысячи гостей посетили спектакли питерского театра в Пушкинских Горах
03 октября 2023

Посвящённая Дню учителя выставка открылась в Пушкинских Горах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...