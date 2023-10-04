Более 150 пловцов приняли участие на чемпионате и первенстве Псковской области

Более 150 пловцов приняли участие в чемпионате и первенстве Псковской области

15:48, 04 октября 2023, ПАИ

154 спортсмена приняли участие в чемпионате и первенстве Псковской области по плаванию, которые прошли в бассейне спорткомплекса «Барс» с 28 по 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе по плаванию «Барс».

Соревнования стали отборочным этапом для участия во всероссийских спортивных состязаниях «Резерв России», «Юность России», а также чемпионате и первенстве СЗФО по плаванию.

Среди юношей высокие результаты показал Александр Зимин. Он занял первое место на дистанциях в 100, 200 и 400 метров вольным стилем. Илья Шелест стал победителем заплывов на 50 метров баттерфляем, 50 и 100 метров брассом, а также 100 метров по комплексному плаванию. Илья Рощупкин стал абсолютным победителем на дистанциях в 50, 100 и 200 метров на спине, а также 200 метров в дисциплине комплексное плавание. Ярослав Поляков в комплексном плавании на 400 метров стал победителем, а также выиграл на 100 и 200 метров баттерфляем.

Среди девушек успешно выступила Диана Швалюк, которая взяла золото на дистанциях в 50 и 100 метров баттерфляем и 50 и 100 метров вольным стилем. Карина Данилова стала чемпионкой на 50, 100 и 200 метров на спине и на 100 метров в дисциплине комплексное плавание. Анастасия Щеглова выиграла на всех дистанциях брассом и на 200 метров комплексным плаванием. Чемпионкой на 400 метров комплексным плаванием стала Наталия Вихрова.

Отметим, что в ходе соревнований 14 спортсменов спортшколы «Барс» выполнили нормативы очередных разрядов.

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