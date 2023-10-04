В Себежском районе пограничники помогли обустроить колодец узнику фашистского концлагеря

16:30, 04 октября 2023, ПАИ

В Себежском районе пограничники помогли обустроить колодец узнику фашистского концлагеря. Об этом пишет газета «Призыв».

Сотрудники Пограничной комендатуры Себежа помогли узнику концлагеря в годы Великой Отечественной войны Ивану Половко обустроить колодец.

Они установили его на участке Ивана Половко в деревне Букатино.