В Себежском районе пограничники помогли обустроить колодец узнику фашистского концлагеря
В Себежском районе пограничники помогли обустроить колодец узнику фашистского концлагеря. Об этом пишет газета «Призыв».
Сотрудники Пограничной комендатуры Себежа помогли узнику концлагеря в годы Великой Отечественной войны Ивану Половко обустроить колодец.
Они установили его на участке Ивана Половко в деревне Букатино.
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