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Великолучане победили в двух номинациях военно-патриотической игры «Наша сила – в единстве!»

Великолучане стали победителями в двух номинациях военно-патриотической игры «Наша сила – в единстве!». Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на отдел по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки.

Великолучане победили в двух номинациях военно-патриотической игры «Наша сила – в единстве!». Фото здесь и далее: Отдел по молодежной политике Управления образования Администрации города Великие Луки

С 1 по 4 октября в городе Грозный на базе Российского университета спецназа проходила ежегодная военно-патриотическая игра старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша сила – в единстве!».

Команды школьников из городов воинской славы России состязались в 15 номинациях по дисциплинам начальной военной подготовки.

Великие Луки представляла сборная команда старшеклассников из кадетской школы, школы № 2 и школы № 12. Ребят готовили преподаватель-организатор МАОУ «Кадетская школа» Роман Кузнецов и преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №1 Олег Файнберг.

По итогам игры команда великолучан-старшеклассников победила в двух номинациях: в конкурсе капитанов (капитан команды Дмитрий Щеблыкин) и в военно-исторической викторине.

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