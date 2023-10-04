ПсковГУ и Псково-Печерская семинария подписали соглашение

17:32, 04 октября 2023, ПАИ

ПсковГУ и Псково-Печерская духовная семинария подписали соглашение о развитии научно-исследовательского, образовательного и духовно-нравственного потенциала молодежи. Соглашение подписано ректором ПсковГУ Натальей Ильиной и исполняющим обязанности ректора семинарии иеромонахом Андреем (Коротковым) сегодня, 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе семинарии.

В рамках партнёрства стороны планируют реализацию совместных проектов, в том числе стратегических, на международном, национальном, региональном, межвузовском уровнях; выявление, поддержку и вовлечение в общественную деятельность талантливой молодёжи; содействие в реализации молодёжных инициатив.

Соглашение предполагает также обеспечение условий для научной коммуникации, в том числе на международном уровне; внедрение новых методов и средств развития гражданско-патриотических ценностей студентов; формирования активной гражданской позиции и созидательного соучастия молодежи в развитии учебных заведений и региона.

Документом регламентируется также реализация сетевых образовательных программ; формирование и реализация новой актуальной научной повестки при помощи сетевого сотрудничества и участия в международных научно-образовательных объединениях; развитие молодежной гуманитарной науки.