Турпоездку могут выиграть псковичи за лучшее фото пирога

17:10, 04 октября 2023, ПАИ

Принять участие в конкурсе фотографий приготовленных пирогов предлагают псковичам. Об этом ПАИ сообщили организаторы Дня псковского пирога.

Условия конкурса:

– в период с 30 сентября по 5 октября (включительно) разместить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию своего пирога (или себя, гостей, друзей с пирогом).

– необходимо поставить хештеги: #япекупсковскийпирог, #праздникпсковскогопирога и #псковскийпирог2023 и ссылку на группу праздника: https://vk.com/pskovpie.

– быть подписчиком страницы Праздника псковского пирога в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/pskovpie.

Разрешается использовать только фотографии пирогов, приготовленных участниками конкурса собственноручно, фото покупных или приготовленных другими людьми пирогов в конкурсе не участвуют.

В конкурсе принимают участие только открытые для всех аккаунты. Один участник может представить для конкурса любое количество постов. Фото должно сохраняться на странице аккаунта до момента подведения итогов конкурса. В конкурсе принимают участие только те посты и аккаунты, в которых соблюдены все правила конкурса.

Победители определятся по наибольшему числу «лайков» от «живых» аккаунтов к посту на 19:00 5 октября. Победитель (1 место) получит бесплатную однодневную турпоездку от бюро путешествий «Континент», а 2 и 3 место наградят памятными призами.