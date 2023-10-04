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Общество

Виртуальный тур на велосипеде представит Псковская область на выставке «Россия» в Москве

Посетители международной выставки «Россия» в Москве увидят достопримечательности Псковской области в виртуальном туре на велосипеде. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Посетители выставки «Россия» увидят достопримечательности Псковской области в виртуальном туре. Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В экспозиции, которую представит регион, будут помещены три необычных велосипеда. Посетители выставки смогут на них «проехать» по основным туристским дестинациям региона: Псковский кремль, Печоры, Изборск, Самолва и Пушкиногорье.

Велопрогулка будет сопровождаться мультимедийными аудио- и звуковыми эффектами, чтобы сделать её более живой и интересной. Специально для этого проекта сейчас в Псковской области проходит съёмка велопрогулок и достопримечательностей. К открытию выставки контент будет обработан и готов к показу для велотуристов.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» пройдёт в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Участие в выставке примут все регионы страны.

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