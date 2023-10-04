Два фонтана отремонтируют в Великих Луках
Какие фонтаны планируется отремонтировать в Великих Луках, рассказал глава администрации города Андрей Беляев. Об этом сообщает портал Luki-News.
Так, после проведенного осмотра объектов отремонтируют и восстановят фонтан «Каменный цветок» на площади Рокоссовского и фонтан «Три поколения» на площади Матросова.
В настоящее время с целью определения объемов финансирования выполняется формирование видов и объемов работ.
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