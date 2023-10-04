Два фонтана отремонтируют в Великих Луках

17:12, 04 октября 2023, ПАИ

Какие фонтаны планируется отремонтировать в Великих Луках, рассказал глава администрации города Андрей Беляев. Об этом сообщает портал Luki-News.

Так, после проведенного осмотра объектов отремонтируют и восстановят фонтан «Каменный цветок» на площади Рокоссовского и фонтан «Три поколения» на площади Матросова.

В настоящее время с целью определения объемов финансирования выполняется формирование видов и объемов работ.