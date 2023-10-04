Жители Псковской области могут уплатить налоги на почте сразу при получении письма с уведомлением

16:45, 04 октября 2023, ПАИ

«Почта России» начала доставлять письма с налоговыми уведомлениями в Псковской области. Уплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги жители региона могут сразу в отделении при получении такого письма. Деньги поступят на счёт налоговой службы в режиме реального времени. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Если получателя в момент доставки не оказалось дома, почтальон оставит извещение в почтовом ящике. По нему можно самостоятельно забрать налоговое уведомление в отделении по месту жительства. Такие письма хранятся в течение 30 календарных дней.

Для уплаты налога на почте нужно отдать квитанцию оператору. Если её с собой нет, сотрудник поможет узнать сумму налога по номеру ИНН. После оплаты наличными или банковской картой выдаётся чек. Уплачивать налоги можно и на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала у почтальона.

«Уплатить налоги можно во всех почтовых отделениях на территории Псковской области. Особенно данная услуга будет удобна для жителей, проживающих в сельской местности. В прошлом году порядка 34 000 жителей региона уплатили налоги на почте», — добавила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.