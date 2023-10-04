Газопровод начали строить в псковской деревне Промежицы

16:52, 04 октября 2023, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» начал строительство распределительного газопровода в Промежицах в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Протяженность газовых сетей составит три километра. Они позволят газифицировать 120 домов на улицах Малолопатинской, Карбышева и Советской Армии, а также создадут условия для подключения к газу 130 домовладений в СНТ «Промежицы».

Завершить строительство газопровода планируется в декабре текущего года.

«В общей сложности от жителей Пскова принято около 1,1 тысячи заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, свыше 80 % из которых уже исполнены», – уточнили в компании.