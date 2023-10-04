Более 300 тысяч рублей передали мошенникам жители Псковской области
Две жительницы Пскова и Великих Лук доверились нечистым на руку лицам и лишились денежных средств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, великолучанке позвонил неизвестный злоумышленник, который представился сотрудником банка, и под предлогом якобы предотвращения незаконного оформления на собеседницу кредита завладел ее деньгами на сумму 265 тысяч рублей.
А псковичка после общения с неизвестными лицами на одном из интернет-сайтов при попытке купли-продажи товара не досчиталась более 50 тысяч рублей.
Таким образом, женщины лишились в общей сложности более 300 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
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