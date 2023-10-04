Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поэтический сборник «Святогорский соловей» передали в пушкиногорскую библиотеку 

Авторы сборника «Святогорский соловей» подарили несколько экземпляров в Пушкиногорскую центральную районную библиотеку и Велейскую сельскую библиотеку. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Фото: газета «Пушкинский край»

Там пояснили, что сборник «Святогорский соловей» издан небольшим тиражом, поэтому в продажу не поступает. В него включены стихотворения поэтов-пушкиногорцев и гостей края.

«Мне кажется, нам в сборнике удалось передать уникальные черты нашего края и воссоздать его многогранный облик. Ведь Пушкиногорье у каждого из 20 авторов представлено со своего ракурса, изображено в разных жанрах и темах: пейзажная лирика, философская, любовная, лироэпический жанр, песни, частушки, стихи для детей», – поделилась редактор и один из авторов сборника Ольга Тоболенская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 октября 2023

Брату погибшего в ходе СВО великолучанина Сергея Якушёнка вручили орден Мужества
04 октября 2023

Победителей регионального этапа и полуфиналистов премии «Мы вместе» наградили в Пскове
04 октября 2023

Артур Мурадян – о доступности зимних туров для россиян: Портфолио зимнего сезона будет обширным
04 октября 2023

Вера Емельянова встретилась с одарёнными детьми Псковской области
04 октября 2023

Важные поправки намерены внести псковские профсоюзы в региональное трёхстороннее соглашение
04 октября 2023

Мемориальную доску в честь героя ВОВ установили в школе Гдовского района
04 октября 2023

Волонтёры передали в херсонский детсад развивающие игры с псковской тематикой
04 октября 2023

Великолукским студентам-медикам рассказали о перспективах работы в скорой помощи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...