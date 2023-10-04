Поэтический сборник «Святогорский соловей» передали в пушкиногорскую библиотеку

17:38, 04 октября 2023, ПАИ

Авторы сборника «Святогорский соловей» подарили несколько экземпляров в Пушкиногорскую центральную районную библиотеку и Велейскую сельскую библиотеку. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Там пояснили, что сборник «Святогорский соловей» издан небольшим тиражом, поэтому в продажу не поступает. В него включены стихотворения поэтов-пушкиногорцев и гостей края.

«Мне кажется, нам в сборнике удалось передать уникальные черты нашего края и воссоздать его многогранный облик. Ведь Пушкиногорье у каждого из 20 авторов представлено со своего ракурса, изображено в разных жанрах и темах: пейзажная лирика, философская, любовная, лироэпический жанр, песни, частушки, стихи для детей», – поделилась редактор и один из авторов сборника Ольга Тоболенская.