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Общество

В Дновском районе в этом году обновят более 19 км трассы

Более 19,5 километра автомобильной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском районе будет обновлено в этом году. Вместе с этим обновят дорожное полотно на мосту через реку Люту, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В настоящее время рабочие ведут работы в начале участка, где уже отфрезеровано семь километров изношенного дорожного покрытия, а также уложено шесть километров выравнивающего и верхнего слоёв асфальта.

В ходе ремонта обновят асфальтобетонное покрытие на протяжении всей проезжей части, пересечениях и съездах. Вместе с этим укрепят обочины, откосы и отремонтируют водопропускные трубы. Также к нормативу приведут автобусные остановки, барьерное ограждение заменят термопластиком и нанесут дорожную разметку.

Дорога приводится в нормативное состояние по федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Стоимость контракта – более 498 миллионов рублей.

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