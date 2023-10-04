В Дновском районе в этом году обновят более 19 км трассы

17:36, 04 октября 2023, ПАИ

Более 19,5 километра автомобильной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском районе будет обновлено в этом году. Вместе с этим обновят дорожное полотно на мосту через реку Люту, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время рабочие ведут работы в начале участка, где уже отфрезеровано семь километров изношенного дорожного покрытия, а также уложено шесть километров выравнивающего и верхнего слоёв асфальта.

В ходе ремонта обновят асфальтобетонное покрытие на протяжении всей проезжей части, пересечениях и съездах. Вместе с этим укрепят обочины, откосы и отремонтируют водопропускные трубы. Также к нормативу приведут автобусные остановки, барьерное ограждение заменят термопластиком и нанесут дорожную разметку.

Дорога приводится в нормативное состояние по федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Стоимость контракта – более 498 миллионов рублей.