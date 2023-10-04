Брату погибшего в ходе СВО великолучанина Сергея Якушёнка вручили орден Мужества
Орденом Мужества (посмертно) награждён великолучанин Сергей Якушёнок, погибший при выполнении задач в зоне СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
«Доброволец, гранатомётчик мотострелкового отделения удостоен высокой государственной награды за доблестное, героическое выполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции», – отметили в администрации.
Награду передали брату военнослужащего.
Военный комиссар Великих Лук, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Руслан Сукманов выразил слова соболезнования и поддержки брату погибшего героя.
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