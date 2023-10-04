Мемориальную доску в честь героя ВОВ установили в школе Гдовского района

18:25, 04 октября 2023, ПАИ

Открытие мемориальной доски герою Великой Отечественной войны Владимиру Яковлеву состоялось в деревне Добручи Гдовского района. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

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Мемориальную доску установили на стене Добручинской основной общеобразовательной школы. На мероприятии собрались взрослые, дети, представители районной администрации и соседнего города Сланцы Ленинградской области.

Владимир Яковлев – участник партизанского движения во время Великой Отечественной войны. С начала войны гдович находился в партизанском отряде, добывал ценные документы и информацию о враге. Летом 1942 года, когда он поехал в деревню Ельма навестить больную мать, сосед – служитель при эстонском батальоне СС – выдал партизана. Схваченный карателями, Владимир Яковлев был сильно избит. Позже он был перевезён в деревню Вейно Гдовского района, где его казнили.