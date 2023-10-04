Псковскую молодёжь приглашают поучаствовать во всероссийском семинаре «Мой первый бизнес»

20:14, 04 октября 2023, ПАИ

Молодые предприниматели Студенческого совета Краснодарского края приглашают коллег из Псковской области принять участие в однодневном семинаре-конкурсе для молодёжи на тему «Мой первый бизнес» в онлайн-формате. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления общественных проектов и молодёжной политики регионального правительства.

Целью семинара является ознакомление и популяризация среди молодёжи идеи создания своего дела, развития лидерских качеств.

Экспертом семинара будет федеральный спикер «Росмолодёжь. Бизнес» Вадим Кульков, который расскажет о том, как выбрать нишу и начать своё первое дело.

Среди участников будут разыграны призы.

Семинар состоится 13 октября, регистрация на него открыта до 12 октября.

Для уточнения информации и получения ссылки на регистрацию можно обратиться по телефону: 8 (961) 971-17-90 или на почту: stud.sovet.kk.123@mail.ru