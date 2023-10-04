Псковскую молодёжь приглашают поучаствовать во всероссийском семинаре «Мой первый бизнес»
Молодые предприниматели Студенческого совета Краснодарского края приглашают коллег из Псковской области принять участие в однодневном семинаре-конкурсе для молодёжи на тему «Мой первый бизнес» в онлайн-формате. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления общественных проектов и молодёжной политики регионального правительства.
Целью семинара является ознакомление и популяризация среди молодёжи идеи создания своего дела, развития лидерских качеств.
Экспертом семинара будет федеральный спикер «Росмолодёжь. Бизнес» Вадим Кульков, который расскажет о том, как выбрать нишу и начать своё первое дело.
Среди участников будут разыграны призы.
Семинар состоится 13 октября, регистрация на него открыта до 12 октября.
Для уточнения информации и получения ссылки на регистрацию можно обратиться по телефону: 8 (961) 971-17-90 или на почту: stud.sovet.kk.123@mail.ru
Победителей регионального этапа и полуфиналистов премии «Мы вместе» наградили в Пскове
Артур Мурадян – о доступности зимних туров для россиян: Портфолио зимнего сезона будет обширным
Важные поправки намерены внести псковские профсоюзы в региональное трёхстороннее соглашение