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Общество

Порядка 600 человек призовут в Псковской области в рамках осеннего призыва

Порядка 600 человек призовут в Псковской области в рамках осеннего призыва, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.

Повестки призывникам традиционно приходят в письменной форме. Система электронных повесток пока будет работать в тестовом режиме и дублировать письменный формат.

Напомним, что осенний призыв начался 1 октября согласно указу, который ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Всего в войска планируется набрать 130 тысяч граждан.

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