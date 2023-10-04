Порядка 600 человек призовут в Псковской области в рамках осеннего призыва
Порядка 600 человек призовут в Псковской области в рамках осеннего призыва, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.
Повестки призывникам традиционно приходят в письменной форме. Система электронных повесток пока будет работать в тестовом режиме и дублировать письменный формат.
Напомним, что осенний призыв начался 1 октября согласно указу, который ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Всего в войска планируется набрать 130 тысяч граждан.
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04 октября 2023
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