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Общество

Праздник людей «серебряного возраста» прошёл в Псковском облсовпрофе

Традиционное праздничное мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, состоялось в большом зале Псковского облсовпрофа сегодня, 3 октября. Как сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа, праздник для ветеранов профсоюзного движения прошёл под девизом «Мои года – моё богатство».

Праздник людей «серебряного возраста» прошёл в Псковском облсовпрофе. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Гостей поприветствовал председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Профсоюзные активисты подготовили для ветеранов профдвижения концерт, в котором приняли участие народный ансамбль ветеранов «Забава», лауреаты всероссийских и международных конкурсов Анатолий Орлов и Андрей Максимов, коллектив эстрадного танца «Сувенир БИТ».

«Я рад и благодарен вам, что мы традиционно встречаемся в Доме профсоюзов. Профсоюзам вы отдали большую часть своей жизни, мы перенимаем ваш опыт и продолжаем развивать профсоюзное движение региона. Взаимодействие, солидарность и внимание к ближнему – это всё от вас, от вашего опыта и вашего труда», – обратился к гостям праздника Игорь Иванов.

Он пожелал людям «серебряного возраста» и их семьям добра, любви, улыбок и хорошего настроения.

В Псковском облсовпрофе напомнили, что Международный день пожилых людей отмечается во всём мире 1 октября. Он был учреждён 14 декабря 1990 года, инициатором его создания стала Генеральная Ассамблея ООН. В России постановление Президиума Верховного Совета РФ о появлении этого праздника было принято 1 июня 1992 года.

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