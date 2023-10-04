Праздник людей «серебряного возраста» прошёл в Псковском облсовпрофе

18:28, 03 октября 2023, ПАИ

Традиционное праздничное мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, состоялось в большом зале Псковского облсовпрофа сегодня, 3 октября. Как сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа, праздник для ветеранов профсоюзного движения прошёл под девизом «Мои года – моё богатство».

Гостей поприветствовал председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Профсоюзные активисты подготовили для ветеранов профдвижения концерт, в котором приняли участие народный ансамбль ветеранов «Забава», лауреаты всероссийских и международных конкурсов Анатолий Орлов и Андрей Максимов, коллектив эстрадного танца «Сувенир БИТ».

«Я рад и благодарен вам, что мы традиционно встречаемся в Доме профсоюзов. Профсоюзам вы отдали большую часть своей жизни, мы перенимаем ваш опыт и продолжаем развивать профсоюзное движение региона. Взаимодействие, солидарность и внимание к ближнему – это всё от вас, от вашего опыта и вашего труда», – обратился к гостям праздника Игорь Иванов.

Он пожелал людям «серебряного возраста» и их семьям добра, любви, улыбок и хорошего настроения.

В Псковском облсовпрофе напомнили, что Международный день пожилых людей отмечается во всём мире 1 октября. Он был учреждён 14 декабря 1990 года, инициатором его создания стала Генеральная Ассамблея ООН. В России постановление Президиума Верховного Совета РФ о появлении этого праздника было принято 1 июня 1992 года.