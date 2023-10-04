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Общество

Учителя 20 регионов России получат поздравительные открытки от курсантов из Пскова

Накануне Дня учителя, который ежегодно отмечается 5 октября, первокурсники Псковского филиала Университета ФСИН России подготовили поздравительные открытки для любимых школьных учителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

«День учителя – праздник, который отмечается во всём мире, в нашей стране – с особой любовью, потому что учитель не только закладывает в нас фундамент знаний, но и взращивает наши души, воспитывая словом и делом и оставляя глубокий след на всю оставшуюся жизнь, поэтому курсанты вместе с офицерами с удовольствием поддержали акцию «Скажи спасибо своему педагогу, наставнику», – отметила старшина учебно-строевых подразделений Псковского филиала Университета ФСИН России Ксения Плаксицкая.

География школьного обучения сегодняшних курсантов большая, поэтому открытки были отправлены педагогам в разные уголки России – в Брянск, Смоленск и Санкт-Петербург, Иркутскую, Смоленскую и Тверскую области, Северную Осетию, Карелию, Чувашскую и Кабардино-Балкарскую республики, Ставропольский край и другие регионы России.

Добавим, что акция организована в Год педагога и наставника Министерством просвещения РФ.

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04 октября 2023

Учителя 20 регионов России получат поздравительные открытки от курсантов из Пскова
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