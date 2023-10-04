Выставка памяти поэта Серебряного века открылась в Псковском музее

23:49, 04 октября 2023, ПАИ

Выставка «Последний романтик Серебряного века», посвящённая памяти русского и советского поэта и писателя Никандра Алексеева, открылась в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник















В выставочном пространстве посетители увидят документы, фотографии, личные вещи и книги, отражающие жизненный путь жителя Псковщины, поэта Серебряного века Никандра Алексеева. На выставке также представлены черновики, рукописи и личные записи, которые помогают проследить творческий путь писателя. Особо интересны фотографии и документы периода Первой мировой войны, подчеркнули в музее.

«Уникальным экспонатом является первое парижское издание сборника стихотворений «Венок павшим», датируемое 1917 годом. Среди личных вещей Никандра Алексеева следует обратить внимание на орудия его производства – стальное перо и пишущую машинку. Выставка также рассказывает о том, как повлиял писатель на русскую культуру и искусство. В связи с этим особый интерес вызывают приветственные телеграммы деятелей искусства в связи с 50-летием творческой деятельности Алексеева», – отметил старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Псковский музей-заповедник благодарит Марину Алексееву, хранительницу наследия Никандра Алексеева, предоставившую для экспонирования на выставке личные вещи и редкие документы поэта.

Выставка работает по адресу улица Некрасова, 7, фойе второго этажа (главное здание Псковского музея-заповедника). Вход свободный.

Никандр Алексеевич Алексеев родился 21 сентября 1891 года в деревне Пидели Опочецкого уезда Псковской губернии. В тринадцать лет ушёл на заработки в Псков, затем в Санкт-Петербург. Зарабатывал репортёрством в газетах. В 1907 году опубликовал своё первое стихотворение «Моё царство», положившее начало литературной деятельности поэта.

В 1912 году поэт был призван на службу в 95-й Красноярский пехотный полк. Старший унтер-офицер штаба первой особой пехотной бригады русского экспедиционного корпуса, Никандр Алексеев участвовал в боях на Западном и Салоникском фронтах против кайзеровских войск. В 1916 году в Петрограде выходит его первый сборник лирических стихотворений «Весна». Один за другим в Париже вышли в свет «Венок павшим», «Ты-ны-ны», «Ветровые песни». Поэт активно печатался в альманахах, получал живые отклики и рецензии от Гумилёва, Анатоля Франса, Брюсова, Блока, Анненкова.

В 1920 году писатель вернулся на родину. Для поэта началась совсем другая жизнь: работа в Святых Горах, сбор пушкинских реликвий по заданию Луначарского, работа главным редактором крестьянской газеты «Псковский пахарь», отъезд в Сибирь, председательство в новосибирском отделении Союза советских писателей, трудные военные годы, возвращение в Псков, доверительная переписка с Иваном Виноградовым и Семёном Гейченко, новые стихи и поэмы.

«Куда бы ни забрасывала судьба этого самобытного человека, он всегда оставался верен родному краю, тонко чувствовал особенности языка, быта, культуры», – подчеркнули в музее.

Никандр Алексеев умер 30 сентября 1963 года. Похоронен на старинном кладбище у храма Жён-мироносиц.