Более 90 бригад энергетиков ликвидируют последствия шторма на Северо-Западе России

08:55, 05 октября 2023, ПАИ

93 бригады энергетиков ликвидируют последствия шторма в регионах Северо-Запада. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале филиала компании «Россети Северо-Запад».

Порывы ветра 4 октября в ряде регионов достигали 28 метров в секунду. Специалисты сетевой компании отметили, что в Псковской области идёт работа в особом режиме, в Новгородской области и Карелии – в режиме повышенной готовности.

Напомним, вчера синоптики предупредили псковичей о порывистом ветре и дождях. Сегодня в Псковской области ожидаются небольшие дожди, сохранится сильный и порывистый ветер.