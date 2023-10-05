С Днём учителя поздравил псковичей Борис Елкин

07:57, 05 октября 2023, ПАИ

С Днём учителя поздравил псковичей глава Пскова Борис Елкин. Видеоролик с опросом детей на тему «Помнишь свою первую встречу с учителем?» он разместил в своём телеграм-канале, а также сам вспомнил свои школьные годы.

«Самые теплые воспоминания остаются о школьных годах и педагогах, которые нас учили. Но есть те, которые запомнились больше всего, остались в наших сердцах. Я хорошо помню своего классного руководителя Ефимову Ирину Леонидовну. Она учила нас быть честными, оберегала, любила и всегда помогала мудрым советом», – говорится в сообщении.

«Спасибо каждому учителю, педагогу, наставнику за его нелегкий труд! Вы те, на кого равняются, кого слушают, уважают, а главное, ценят. Желаю крепкого здоровья, терпения и вдохновения! С Днем учителя!» – написал он.