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Культура

Изборский музей опубликовал афишу «Расписных выходных» на октябрь

Псковичей и гостей города приглашают на «Расписные выходные», которые будут проходить весь октябрь в музее-заповеднике «Изборск», сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Изборский музей опубликовал афишу «Расписных выходных» на октябрь. Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Каждый из вас может выбрать себе мастер-класс по искусству в соответствии с художественным вкусом и техникой, в которой хочется попробовать свои силы и творческие возможности: от написания фрески до флористики, от так называемой «сухой пастели» до рукоделия», – отметили в музее.

В октябре псковичей ждут следующие мастер-классы:

  • 7-8 октября – Фреска «Заветный мотив». Секреты изготовления темперной краски, роспись камня;
  • 14-15 октября – «Туман над Изборском» в технике «сухая пастель»;
  • 21-22 октября – Флористика для взрослых (натюрморт) и для детей (закладка);
  • 28-29 октября – Мастер-класс «Тёплые узоры»: создаём картину «Рябина» из шерсти.

Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться по телефону 8 (921) 219-84-70 (с 9:00 до 17:00). Проходить творческие занятия будут в музейной мастерской в доме купца Шведова (улица Печорская, 32) в 13:00 и 15:00. 

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