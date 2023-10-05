Изборский музей опубликовал афишу «Расписных выходных» на октябрь

10:06, 05 октября 2023, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают на «Расписные выходные», которые будут проходить весь октябрь в музее-заповеднике «Изборск», сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый из вас может выбрать себе мастер-класс по искусству в соответствии с художественным вкусом и техникой, в которой хочется попробовать свои силы и творческие возможности: от написания фрески до флористики, от так называемой «сухой пастели» до рукоделия», – отметили в музее.

В октябре псковичей ждут следующие мастер-классы:

7-8 октября – Фреска «Заветный мотив». Секреты изготовления темперной краски, роспись камня;

14-15 октября – «Туман над Изборском» в технике «сухая пастель»;

21-22 октября – Флористика для взрослых (натюрморт) и для детей (закладка);

28-29 октября – Мастер-класс «Тёплые узоры»: создаём картину «Рябина» из шерсти.

Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться по телефону 8 (921) 219-84-70 (с 9:00 до 17:00). Проходить творческие занятия будут в музейной мастерской в доме купца Шведова (улица Печорская, 32) в 13:00 и 15:00.